朋億5月營收達5.49億元 年增40.7％ 為歷年同期新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）今日公布2021年5月合併營收達5.49億元，為歷年同期新高，年增40.71％；累計2021年1至5月合併營收達18.23億元，年增6.8％。

朋億表示，受惠中國地區半導體主要客戶加速資本支出推動新廠擴建、產能擴增計畫，帶動高潔淨度化學品供應與分裝系統設備訂單拉貨力道及工程施作進度加速，加上併購銳澤效益顯現，挹注5月營收改寫歷年同期新高記錄。

此外，由於5月台灣肺炎疫情急速升溫，雖短期影響朋億、銳澤於台灣地區訂單工程施作進度延後，公司仍持續密切留意疫情發展情況，配合台灣政府防疫政策採取即時全方位之因應措施以做充分的準備，包含全面配戴口罩、定時量測體溫、員工管控、加強消毒、嚴格管控禁止各個專案工程人員互相流動等防疫措施，以降低疫情不確定性因素對整體營運帶來之風險。

根據國際半導體產業協會（SEMI）最新發布全球8吋晶圓廠展望報告指出，隨著全球5G、汽車及物聯網需求高漲，全球半導體業者積極克服晶片短缺之影響，規畫投入資本支出以擴增8吋晶圓廠，預估2020年至2024年全球持續擴增22座8吋晶圓廠，其中中國將增加14座、美國增加4座、台灣及日本各增加2座，有助於創造朋億未來營運良好發展環境。

朋億指出，由於疫情帶動筆電、電視等宅經濟發燒，再加上5G、WiFi6/6E等通訊技術革新帶動相關應用產品規格轉換，將持續推升全球半導體產業規模持續擴張，目前市場產能吃緊現況短期將不見緩解，整體產能利用率保持相對高檔的水準，係驅動半導體業者陸續加大資本支出，亦進一步推升整體在手接單金額已創上櫃以來新高水準，有助於創造未來營運動能無虞。

展望2021年第二季，朋億持審慎樂觀看法。看好中國地區主要客戶拉貨需求提升、加上併購銳澤效益持續顯現，朋億仍積極強化中國、台灣地區接單表現。

此外，為招募台灣優質專案工程人員、提供良好教育訓練，透過結盟銳澤的資源，於台南地區增設教育訓練中心，也積極加大管控原料採購策略，並持續密切留意台灣疫情發展、落實相關防疫措施，以期下降疫情及市場缺工、缺料等不確定性因素對於台灣地區訂單工期認列進度之影響，有望隨著客戶訂單需求拉升，挹注朋億未來營運持續朝正向發展。

朋億已於今年5月25日董事會決議通過除息基準日，2020年擬配發8元現金股利，股利配發率達66.6％，已連續四年現金配發率超過65％，並訂定於6月28日為除息交易日，7月16日為現金股利發放日，以今日收盤價137元計算來看，現金殖利率仍高達5.8％水準。