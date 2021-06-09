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連續第二天漲停 高端股價回升至250.5元

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
連續第二天漲停，高端股價回升至250.5元。記者高彬原／攝影
連續第二天漲停，高端股價回升至250.5元。記者高彬原／攝影

經歷連六天跌停後，高端疫苗昨日在買盤進駐下漲停，今日開盤持續飆出漲停，股價回升至250.5元，首筆交易就爆出近5000張大量。

高端日前也公告4月營收0元，稅後虧1.32億元，每股虧0.63元。但外界持續關注新冠肺炎疫苗的二期臨床試驗解盲結果。高端昨也重訊指出，新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗，在4月28日完成所有受試者第二劑疫苗施打後，按藥證主管機關之技術性要求及臨床試驗設計，已於5月28日達到「所有受試者第二劑疫苗施打後一個月、以及中位數受試者追蹤二個月」之期間分析（Interim Analysis）條件。

高端指出，期間分析之安全性與免疫生成性評估數據，公司與臨床試驗中心皆在盲性狀態下，交由第三方單位（CRO，臨床試驗受託機構）進行資料清理，預期近期內完成資料彙整，並召開IDMC獨立資料監視委員會，以進行期間分析解盲作業，後續研發進度將依規定進行公告。

高端疫苗昨日在買盤進駐下漲停，今日開盤持續飆出漲停。記者蘇健忠／攝影
高端疫苗昨日在買盤進駐下漲停，今日開盤持續飆出漲停。記者蘇健忠／攝影

疫苗 肺炎

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