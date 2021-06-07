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軒郁前五月營收年增14% 每股配7.5元股息估8月底前發放
軒郁（6703）公告5月營收1.1億元，年增2.98%，較上月微增。累計前五月營收5.31億元，較去年同期增加14%。公司表示，主要是旗下自有品牌電商平台iQueen愛女人購物網於疫情當下，網購業績持續增長，貢獻整體營收攀升優於去年同期。
軒郁鑒於全球疫情升溫，自去年11月併入保健食品公司新普利為旗下百分百子公司，軒郁正式以美容、保健，雙生技引擎驅動未來成長的生技品牌集團。軒郁表示，在疫情來襲的當下，國人重視自身免疫力的提升，旗下保健產品尤其以夜酵素及益生菌為新普利的主力產品，營收亦因此受惠，業績較同期增加約3成。
本土疫情嚴峻，全國醫護量能持續吃緊，醫療物資快速消耗。軒郁也以實際行動協助紓緩醫療物資壓力，捐贈三軍總醫院防疫物資，包含防護衣、防護面罩及醫用手套，期望為防疫共盡一份心力，盼台灣早日脫離疫情。
因應疫情，軒郁國際股東會將延期召開，但董事會先前已通過每股將配發7.5元現金股利，發放日將不受影響，預計仍於8月底前發放，將待決議後公告配發日。
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