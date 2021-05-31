陞達科技自6月1日起得為融資融券交易

櫃買中心公告，上櫃股票陞達科技（4945）自6月1日起得為融資融券交易。此外，陸海、點序股票，以及麗清二轉換公司債，自6月1日起預收款券。

上櫃股票陞達科技自1日起得為融資融券交易。櫃買中心表示，陞達科技自2020年11月20日上櫃至今已滿半年以上，其設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項。

陞達科技目前實收資本額為3億元，記名股東總人數計有1,734人，而持股1,000股至50,000股之股東人數為1,544人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為52.10%。

此外，點序股票因連續五個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，陸海股票、麗清二轉換公司債因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自1日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。