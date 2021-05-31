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政府採購利多不給力 高端不漲反殺跌停

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政府採購利多不給力 高端不漲反殺跌停

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心昨公布，已經與高端疫苗（6547）、聯亞生技簽署採購合約，分別採購五百萬劑新冠肺炎疫苗。圖／中央社
中央流行疫情指揮中心昨公布，已經與高端疫苗（6547）、聯亞生技簽署採購合約，分別採購五百萬劑新冠肺炎疫苗。圖／中央社

中央流行疫情指揮中心昨公布，已經與高端疫苗（6547）、聯亞生技簽署採購合約，分別採購五百萬劑新冠肺炎疫苗，外界原認為對股價有正面激勵效應，但今日開盤後反而走跌，一路殺低至跌停，大出市場意料。

高端上周五收在389元，與過往疫苗利多好消息傳出後隔日開盤即跳空漲停的情形不同，高端今日開盤維持一小段時間平盤，僅有兩筆交易，分別為1058張與550張，隨後即一路下跌，早盤股價暫為350.5元，跌幅9.9%。

高端二期臨床實驗最快江在6月初解盲，若數據達到預期目標，6月將依法規送件申請台灣緊急使用授權（EUA），最快7月就會開始供應疫苗。高端雖然不透露採購細節，但表示對於財務會有正面挹注。

但拿下政府訂單的利多消息，為何無法激勵股價？法人表示，高端解盲結果並未出爐，加上連指揮中心指揮官陳時中都坦言，「不一定會成功」，且近期政府關於採購疫苗的議題上失分頻頻，連帶影響市場上對於高端的信心，加上高端的母公司基亞曾有解盲失敗後連續20根跌停的先例，且自今年初，高端股價已經漲逾100%，有點漲過頭，因此對於高端股價都持保留態度。

疫苗 解盲

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