中裕31日線上法說 談愛滋藥進度

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導

中裕明（31）日受邀參加生技論壇線上法說會，將對外說明公司在現有的愛滋病新藥Trogarzo（TMB-355）的產能擴大及市場營運表現，以及該藥物新劑型的後續臨床試驗及規畫。

中裕新藥為擴大愛滋病藥Trogarzo用藥方式，19日公告將增加公司的第三項劑型-肌肉注射的三期臨床試驗，預計最快今年第3季在美國、歐洲啟動，這次的新劑型臨床試驗，將由行銷夥伴Theratechnologies負責所有相關費用，後續若產品上市，可讓中裕在愛滋病藥物市場上的影響力再度擴大。

中裕目前已上市的愛滋病藥物Trogarzo，為靜脈注射劑（點滴），已取得歐、美藥證，在美加地區、歐洲、以色列、挪威、俄國及瑞士等30餘國上市銷售。

中裕的Trogarzo第二項劑型-靜脈推注，目前三期臨床試驗已完成收案，並進入數據分析，預計最快今年第3季進行解盲，後續將申請藥證、啟動上市銷售。

中裕解釋，目前疫苗的大宗施打方式為肌肉注射，不過Trogarzo第二項劑型-靜脈推注是注射在血管裡，但是對於醫護人員而言，肌肉注射較靜脈注射更方便，且肌肉注射臨床試驗等相關費用，全由Theratechnologies支付，不影響後續銷售分潤。

愛滋病 挪威 醫護人員

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