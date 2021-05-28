櫃買中心偕同創櫃板公司 參加2021年InnoVEX線上展

櫃買中心為持續推廣創櫃板制度、提升創櫃板公司曝光度及拓展公司業務與資金媒合機會，邀集8家創櫃板公司共同參加2021年InnoVEX線上展，自今(2021)年6月1日至12月31日期間，於「INNOVEX ONLINE-創櫃板主題館」專區，介紹創櫃板輔導資源，並展出8家從事企業軟體開發、雲端應用、AI及APP開發服務之創櫃板公司特色產品，歡迎各界踴躍至網站專區瀏覽參觀 (網址:https://innovex.computex.biz/2020/online/onlinelist.aspx)。

創櫃板為扶植未公開發行企業發展，提供輔導與籌資兩大功能。輔導方面，櫃買中心與國內優質會計師事務所合作，協助申請創櫃板企業建置簡易會計及內控制度；提供輔導企業各項主題培訓課程及一對一法律諮詢服務；邀請企業與本中心共同參加國內大型主題展覽或補助企業自行參展之費用；主動為創櫃板公司舉辦業務及投資媒合活動。登錄創櫃板公司還可免費運用創櫃板籌資系統籌措資金，歡迎創新創意企業申請登錄創櫃板。

這次展覽，櫃買中心特別邀請最熱門的資訊軟體及電子商務服務相關8家創櫃板公司於「創櫃板主題館」展出，一等一科技公司從事企業電子化軟體及雲端軟體的設計與開發，自由系統公司從事企業資訊系統基礎架構整合建置及維運委外服務，立達軟體公司從事人工智能軟硬體開發，都以特公司從事企業雲端銷售及售後服務管理平台系統開發，優思睿智公司從事數位媒體硬軟體開發，大麥公司從事訂票、餐飲服務APP及POS系統開發，美勢公司從事電商通路經銷代理、數據分析及顧問服務，雲程在線公司從事夾娃娃機設備、線上夾娃娃APP開發及社群營運服務。

櫃買中心表示，自創櫃板設置以來，每年皆會偕同創櫃板公司參加國內具代表性展會活動，在新冠肺炎疫情持續影響下，各大國際性展會實體活動宣布取消，但櫃買中心積極扶植國內創新創意企業發展之努力不間斷，這次參加2021年InnoVEX線上展，不僅可提供參展創櫃板公司更長期的網路宣傳機會，並有機會與國內外買主企業、創投等進行業務與資金媒合，展現櫃買中心響應政府積極營造友善新創投資環境之具體作為。