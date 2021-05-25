91APP上櫃大漲百元 中籤股民樂賺10萬元

91APP-KY（6741）今（25）日以每股55元掛牌上櫃，是台灣第一家「虛實融合（OMO）」新零售軟體雲服務公司，也是台灣首家掛牌上櫃的SaaS（軟體即服務）軟體服務公司，受到疫情影響，今日掛牌首創線上掛牌典禮，成為台灣第一家「雲上櫃」掛牌的公司，91APP-KY最高衝上181元，抽到一張賺十萬。

櫃買中心今日早上九點首次舉行線上掛牌典禮，開放投資人線上觀禮，櫃買中心總經理李愛玲、主辦輔導券商元大證券總經理黃維誠，透過線上遠距祝賀，典禮中以線上數位創新「雲敲鑼」儀式，取代原實體典禮敲鑼儀式，雖然線上舉行，但仍熱鬧非凡。

91APP-KY普通股股票每股面額為新台幣5元，法人認為，91APP-KY是近年來最具指標性的電商新掛牌類股，市值已超過百億，對比國際一流SaaS服務商如Salesforce、Adobe，成長潛力相當可期。

91APP董事長何英圻表示，91APP-KY掛牌過程創下三個「第一」，第一家以虛實融合（ OMO）為主軸的零售科技公司、第一家SaaS軟體服務公司、第一家「雲上櫃」的公司，三個第一不是標新立異，是代表新的數位浪潮、新的OMO浪潮、新的時代已經來臨，面對疫情與市場種種挑戰，快速回應是關鍵，速度會改變一切。

91APP總經理楊明芳指出，只要我們願意成就一件事，連天時運勢都會逼著我們當第一。

91APP成立於2013年，提供自主開發的三大零售軟體雲，結合「數據x電商」加值服務，協助零售品牌從商務雲、行銷雲到虛實融合雲，快速切入電商市場，整合線上線下雙向導流、銷售訂單及全通路會員經營與數據等，達到全通路OMO營運效益，快速增強營運效率提升獲利。

91APP品牌客戶包含全家便利商店、全聯福利中心、黛安芬、LEVI’S，品牌客戶數突破萬家，自2016年起GMV（Gross Merchandise Volume，網站成交總金額）及營收連續五年皆呈現正成長，創新模式帶動零售產業升級。

當前台灣社會面臨嚴峻疫情衝擊，91APP-KY表示，目前也正協助數家實體零售品牌客戶，善用OMO模式共同抗疫，如提供門市防疫業績包（針對既有客戶）、防疫專案等解決方案，將線下資源融合應用，強化線上電商營運，協助零售品牌共體時艱。疫情讓民眾生活型態改變，在消費者端，91APP*-KY及線上線下合作夥伴，共同協助各家零售品牌（涵蓋民生各類型）電商服務，給予廣大消費者在疫情期間安全、便利的選購方式。