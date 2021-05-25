三地開發等八檔股票 恢復融資融券交易
上市櫃公司今(2021)年第1季每股淨值回升到10元，今（25）日恢復融資融券者有三地開發（1438）等五檔上市股票及錦明（3230）等三檔上櫃股票。
證交所說，每股淨值回復至票面以上，今日應恢復融資融券交易的有價證券有：三地開發、威致（2028）(2028)、華豐（2109）、國碩（2406）及懷特（4108）。
櫃買中心表示，今日起，上櫃公司有錦明、華容（5328）及德記（5902）等3檔股票自恢復融資融券交易；精剛（1584）、安瑞-KY（3664）、連展投控（3710）、VHQ-KY（4803）及寬魚國際（6101）等5家上櫃股票，因今年第1季每股淨值低於10元，其股票自今日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。
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