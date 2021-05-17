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疫情帶動宅經濟 遊戲股8檔盤中漲停

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

台灣上周末本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心15日宣布全國休閒娛樂場所暫時關閉，市場預期線下娛樂消費將流往線上，帶動「宅經濟」熱轉，遊戲類股今（17）日幾乎全面大漲，網龍（3083）、智冠（5478）、橘子（6180）、宇峻（3546）、華義（3086）、辣椒（4946）、弘煜科（6482）、大宇資（6111）盤中亮燈漲停，傳奇（4994）、鈊象（3293）等也都有9%以上漲幅。

今日櫃買指數開盤後持續疲軟，跌幅在1~3%之間震盪，唯獨遊戲族群全面翻紅，讓今日上櫃文創類股指數盤中一度強漲逾6%，與生醫類股成為櫃買市場綠中唯二點紅。

法人表示，由於國內娛樂場所包括遊藝場所、電子遊戲場及麻將休閒館等不得營業，鈊象、宇峻、華義、隆中（6542）、傳奇等有休閒博弈遊戲相關業務的廠商，將是最大受益者，第2季業績表現可期。

此外，因為實體娛樂場所關閉，台北市國高中也將從明日起全面停課，其他手遊、線上遊戲預期將受到帶動，包括擁有知名手遊《天堂M》的橘子、遊戲通路龍頭智冠等業者都將受惠。

櫃買指數 華義

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