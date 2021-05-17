疫情升溫 辣椒、華義、網龍漲停領軍遊戲股逆勢上漲

新冠肺炎疫情升溫，單日確診人數衝上207人，今（17）日是雙北宣布進入三級警戒後的上班日，不少公司都已啟動在家上班的因應措施，台股早盤一度重挫逾500點，遊戲股也躍升盤面上焦點，辣椒（4946）、華義（3086）、網龍（3083）、歐買尬（3687）、智冠（5478）等亮燈漲停，領軍類股強漲。

肺炎疫情幾乎是橫掃全台，傳出確診人數的縣市也在增加中，最嚴重地區仍首推雙北地區，疫情衝擊下，台股今日以15,554.99點開低，下跌272.1點，早盤一度下滑至15,262.47點，下跌564.47點，盤中跌幅收斂。

盤面上除了防疫相關股強漲之外，由於疫情因數，多數人宅在家，遊戲股也成為強漲的族群，早盤除了辣椒、華義、網龍、歐買尬、智冠、橘子（6180）、宇峻（3546）亮燈漲停外，鈊象（3293）、傳奇（4994）、昱泉（6169）、大宇資（6111）等漲幅都逾7%。