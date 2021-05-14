興櫃一周回顧／金萬林強勢 翻倍漲

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股重挫加上疫情升溫，興櫃本周交易量衝上344億元，熱錢避險搶進防疫概念股，讓防疫族群再掀「熔斷」行情抗震演出，相關的金萬林（6645）以翻倍績效拿下周漲幅第一，普生、博錸也飆漲七成以上。

興櫃本周交易量和強勢股都較前一周增加，漲幅十強有九檔生技股，剩餘一檔為口罩概念股，是去年疫情爆發來再見防疫股投資熱潮。十強依次是金萬林、普生、博錸、昱厚生技、華宇藥、敏成、安盛生、安特羅、基米及仁新；前八檔漲幅都超過一成。

金萬林是新冠肺炎檢測概念股，產品符合國際檢測規格，被視為防疫關鍵廠商。今年公司股價一度逼近腰斬，疫情帶動一口氣自28元漲到80元。生產肺炎試劑的普生也在本周漲到熔斷，股價從40多元飆到105元。

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