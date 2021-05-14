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先進光 Q1每股賺0.31元
光學鏡頭廠先進光（3362）昨（14）日公布今年第1季稅後純益3,427萬元，為九季來高點，順利轉盈，每股純益（EPS）0.31元。
先進光首季營收8.91億元，為歷史次高，單季毛利率20.11%，營業淨利3,900萬元，較去年同期營業淨損5,502萬元、前一季淨損800萬元為佳，單季每股純益0.31元。
先進光因與大立光訴訟和解，去年12月一口氣認列和解相關費用逾10億元，導致去年第4季單季稅後淨損9.57億元，每股淨損8.58元，寫下歷年之最，今年第1季相關利空消弭，推升獲利走揚。
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