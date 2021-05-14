Q1 EPS／勝品0.64元 稱冠安控廠

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

因新台幣匯率走緩，加上產品組合優化，自有品牌占比拉高等，安控廠首季毛利率及獲利表現多數走揚，其中，奇偶（3356）毛利率以48.14%稱冠，勝品以每股純益（EPS）0.64元，成為每股獲利王，晶睿以0.6元居次。

主攻ODM代工的彩富首季以每股純益0.1元，擺脫連三季虧損，營運進步最大。

奇偶近年調整營運，除了將產品策略聚焦轉體研發，並降低硬體生產比重，轉為外發代工，策略奏效，毛利率連三季走揚，上季拉高至48.14%，為六年來單季新高，稅後純益4,546萬元，每股純益0.51元。

另一方面，奇偶因轉投資台積電，上季因金融資產投資利益，單季營業外收入3,280萬，也為獲利進補。

勝品今年第1季稅後純益1,841萬元，季增80%，年減50%，每股純益0.64元，每股獲利稱冠族群，惟毛利率21.95%，季減0.18個百分點，年減4.44個百分點。

晶睿首季稅後純益5,218萬元，季減2%，年減43%，每股純益0.6元。不過，因品牌占比拉高，單季毛利率35.68%，季增1.66個百分點，年增2.15個百分點。

安控廠彩富今年第1季稅後純益1,049萬元，每股純益0.1元，終結連三季虧損。

陞泰今年首季稅後純益443萬元，每股純益0.06元，較前一季轉虧為盈，主要受惠旗下子公司樵屋半導體通路銷售暢旺，帶動陞泰首季毛利率上揚至16.26%，為十季來新高。

因應AI等市場趨勢，陞泰內部深化DVR人工智慧運用，預計今年推出內建AI硬體的產品上市，不過，受到近期上游半導體缺料，部分產品上市出貨略受影響。

目前陞泰營收有65%來自半導體通路，35%為安控產品，在安控業務中，美國市場占比逾半，二至三成來自台灣，其他仍包括東南亞市場等。

延伸閱讀

坎達爾珍娜把香奈兒連身衣穿出女神風範！曾大方公開健身秘訣，每天11分鐘也能Get超模同款身材

勇鷹號台東測評 馮世寬：高興也充滿信心

太魯閣號撞車現場預計19日通車 林佳龍要求做好安控

大立光暗藏王牌／3000元的大立光可以買嗎？3大逆風當前 股王掌門人林恩平4密謀救霸業

相關新聞

Q1 EPS／勝品0.64元 稱冠安控廠

因新台幣匯率走緩，加上產品組合優化，自有品牌占比拉高等，安控廠首季毛利率及獲利表現多數走揚，其中，奇偶（3356）毛利率...

興櫃一周回顧／金萬林強勢 翻倍漲

台股重挫加上疫情升溫，興櫃本周交易量衝上344億元，熱錢避險搶進防疫概念股，讓防疫族群再掀「熔斷」行情抗震演出，相關的金...

Q1 EPS／智冠1.58元 攻東南亞

智冠（5478）昨（14）日公布今年首季財報，稅後純益1.9億元，每股純益1.58元。智冠表示，相比去年同期，今年第1季...

Q1 EPS／博智1.86元 德宏0.84元

PCB族群財報陸續出爐。工業電腦（IPC）用板供應商博智（8155）昨（14）日公告財報，首季歸屬母公司淨利約9,254...

先進光 Q1每股賺0.31元

光學鏡頭廠先進光（3362）昨（14）日公布今年第1季稅後純益3,427萬元，為九季來高點，順利轉盈，每股純益（EPS）...

櫃買中心鼓勵券商參與造市標…有獎

「股票造市者」之報價期間為開市後5分鐘至收市期間，須對造市標的提供買賣雙向報價，其中買賣委託之價差不得超過3%，且每筆報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。