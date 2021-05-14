Q1 EPS／勝品0.64元 稱冠安控廠

因新台幣匯率走緩，加上產品組合優化，自有品牌占比拉高等，安控廠首季毛利率及獲利表現多數走揚，其中，奇偶（3356）毛利率以48.14%稱冠，勝品以每股純益（EPS）0.64元，成為每股獲利王，晶睿以0.6元居次。

主攻ODM代工的彩富首季以每股純益0.1元，擺脫連三季虧損，營運進步最大。

奇偶近年調整營運，除了將產品策略聚焦轉體研發，並降低硬體生產比重，轉為外發代工，策略奏效，毛利率連三季走揚，上季拉高至48.14%，為六年來單季新高，稅後純益4,546萬元，每股純益0.51元。

另一方面，奇偶因轉投資台積電，上季因金融資產投資利益，單季營業外收入3,280萬，也為獲利進補。

勝品今年第1季稅後純益1,841萬元，季增80%，年減50%，每股純益0.64元，每股獲利稱冠族群，惟毛利率21.95%，季減0.18個百分點，年減4.44個百分點。

晶睿首季稅後純益5,218萬元，季減2%，年減43%，每股純益0.6元。不過，因品牌占比拉高，單季毛利率35.68%，季增1.66個百分點，年增2.15個百分點。

安控廠彩富今年第1季稅後純益1,049萬元，每股純益0.1元，終結連三季虧損。

陞泰今年首季稅後純益443萬元，每股純益0.06元，較前一季轉虧為盈，主要受惠旗下子公司樵屋半導體通路銷售暢旺，帶動陞泰首季毛利率上揚至16.26%，為十季來新高。

因應AI等市場趨勢，陞泰內部深化DVR人工智慧運用，預計今年推出內建AI硬體的產品上市，不過，受到近期上游半導體缺料，部分產品上市出貨略受影響。

目前陞泰營收有65%來自半導體通路，35%為安控產品，在安控業務中，美國市場占比逾半，二至三成來自台灣，其他仍包括東南亞市場等。