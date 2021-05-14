Q1 EPS／博智1.86元 德宏0.84元

PCB族群財報陸續出爐。工業電腦（IPC）用板供應商博智（8155）昨（14）日公告財報，首季歸屬母公司淨利約9,254.4萬元，較去年同期1.45億元下滑，年減約36%，單季每股稅後純益1.86元，較去年同期2.92元下滑，並低於去年第4季的1.9元。另外力求轉型的PCB上游玻纖布廠德宏今年首季每股稅後純益約0.84元，較去年轉盈。

對於首季營運，博智昨日說明，首季主要受到原物料價格大漲、產品組合改變以及匯率影響，不過成本上升部分已陸續看客戶溝通反映，第2季在接單能見度不錯下正面看待。展望未來，博智昨提到，目前看第2季需求不錯，接單已排至8月至9月，交期從歷年約12周拉長到16周到18周。

受惠於原物料價格狂飆，力求轉型的PCB上游玻纖布廠德宏昨日公布財報，單季毛利率回升至31.8%之下，較去年同期轉盈，單季淨利上億元。