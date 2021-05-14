Q1 EPS／博智1.86元 德宏0.84元

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導

PCB族群財報陸續出爐。工業電腦（IPC）用板供應商博智（8155）昨（14）日公告財報，首季歸屬母公司淨利約9,254.4萬元，較去年同期1.45億元下滑，年減約36%，單季每股稅後純益1.86元，較去年同期2.92元下滑，並低於去年第4季的1.9元。另外力求轉型的PCB上游玻纖布廠德宏今年首季每股稅後純益約0.84元，較去年轉盈。

對於首季營運，博智昨日說明，首季主要受到原物料價格大漲、產品組合改變以及匯率影響，不過成本上升部分已陸續看客戶溝通反映，第2季在接單能見度不錯下正面看待。展望未來，博智昨提到，目前看第2季需求不錯，接單已排至8月至9月，交期從歷年約12周拉長到16周到18周。

受惠於原物料價格狂飆，力求轉型的PCB上游玻纖布廠德宏昨日公布財報，單季毛利率回升至31.8%之下，較去年同期轉盈，單季淨利上億元。

延伸閱讀

德宏Q1較去年同期轉盈 單季淨利上億

台指期開盤大漲234點 台積期貨開盤漲8元

投資人進場低接 道指大漲433點

欣興、新普 押長天期

相關新聞

Q1 EPS／勝品0.64元 稱冠安控廠

因新台幣匯率走緩，加上產品組合優化，自有品牌占比拉高等，安控廠首季毛利率及獲利表現多數走揚，其中，奇偶（3356）毛利率...

興櫃一周回顧／金萬林強勢 翻倍漲

台股重挫加上疫情升溫，興櫃本周交易量衝上344億元，熱錢避險搶進防疫概念股，讓防疫族群再掀「熔斷」行情抗震演出，相關的金...

Q1 EPS／智冠1.58元 攻東南亞

智冠（5478）昨（14）日公布今年首季財報，稅後純益1.9億元，每股純益1.58元。智冠表示，相比去年同期，今年第1季...

Q1 EPS／博智1.86元 德宏0.84元

PCB族群財報陸續出爐。工業電腦（IPC）用板供應商博智（8155）昨（14）日公告財報，首季歸屬母公司淨利約9,254...

先進光 Q1每股賺0.31元

光學鏡頭廠先進光（3362）昨（14）日公布今年第1季稅後純益3,427萬元，為九季來高點，順利轉盈，每股純益（EPS）...

櫃買中心鼓勵券商參與造市標…有獎

「股票造市者」之報價期間為開市後5分鐘至收市期間，須對造市標的提供買賣雙向報價，其中買賣委託之價差不得超過3%，且每筆報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。