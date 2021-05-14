聽新聞
test
0:00 / 0:00

Q1 EPS／智冠1.58元 攻東南亞

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導

智冠（5478）昨（14）日公布今年首季財報，稅後純益1.9億元，每股純益1.58元。智冠表示，相比去年同期，今年第1季主要為既有常態服務收入，沒有自有新遊戲，在數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技事業群多元布局下仍維持穩健營運；本季逐步打進東南亞市場，有多款遊戲推出改版更新，推動業績升溫。

智冠今年第1季合併營收17.4億元，年減9.5%、季增1.7%；稅後純益1.9億元，年減24.7%、季減4.6%；每股純益1.58元，遜於去年同期2.08元，以及去年第4季的1.65元。

展望本季，智冠表示，遊戲通路業務將逐步開啟東南亞市場更多合作機會，子公司遊戲新幹線與弘煜科聯合發行的戰棋新作《風色幻想SP手機版》也將啟動事前登錄，6月起跨平台遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》手機及HTML5網頁端版本將在新加坡、馬來西亞、印度、菲律賓、汶萊等地同步上線。

延伸閱讀

汶萊皇家航空 宣布加入IATA Travel Pass APP計畫

創新科技商品 投資聚焦

不滿只能從PS Store購買PS數位版遊戲 美玩家怒告Sony壟斷

「國有化」山雨欲來，中國網路金融平台瀕臨危機？

相關新聞

Q1 EPS／勝品0.64元 稱冠安控廠

因新台幣匯率走緩，加上產品組合優化，自有品牌占比拉高等，安控廠首季毛利率及獲利表現多數走揚，其中，奇偶（3356）毛利率...

興櫃一周回顧／金萬林強勢 翻倍漲

台股重挫加上疫情升溫，興櫃本周交易量衝上344億元，熱錢避險搶進防疫概念股，讓防疫族群再掀「熔斷」行情抗震演出，相關的金...

Q1 EPS／智冠1.58元 攻東南亞

智冠（5478）昨（14）日公布今年首季財報，稅後純益1.9億元，每股純益1.58元。智冠表示，相比去年同期，今年第1季...

Q1 EPS／博智1.86元 德宏0.84元

PCB族群財報陸續出爐。工業電腦（IPC）用板供應商博智（8155）昨（14）日公告財報，首季歸屬母公司淨利約9,254...

先進光 Q1每股賺0.31元

光學鏡頭廠先進光（3362）昨（14）日公布今年第1季稅後純益3,427萬元，為九季來高點，順利轉盈，每股純益（EPS）...

櫃買中心鼓勵券商參與造市標…有獎

「股票造市者」之報價期間為開市後5分鐘至收市期間，須對造市標的提供買賣雙向報價，其中買賣委託之價差不得超過3%，且每筆報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。