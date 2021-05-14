Q1 EPS／智冠1.58元 攻東南亞

智冠（5478）昨（14）日公布今年首季財報，稅後純益1.9億元，每股純益1.58元。智冠表示，相比去年同期，今年第1季主要為既有常態服務收入，沒有自有新遊戲，在數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技事業群多元布局下仍維持穩健營運；本季逐步打進東南亞市場，有多款遊戲推出改版更新，推動業績升溫。

智冠今年第1季合併營收17.4億元，年減9.5%、季增1.7%；稅後純益1.9億元，年減24.7%、季減4.6%；每股純益1.58元，遜於去年同期2.08元，以及去年第4季的1.65元。

展望本季，智冠表示，遊戲通路業務將逐步開啟東南亞市場更多合作機會，子公司遊戲新幹線與弘煜科聯合發行的戰棋新作《風色幻想SP手機版》也將啟動事前登錄，6月起跨平台遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》手機及HTML5網頁端版本將在新加坡、馬來西亞、印度、菲律賓、汶萊等地同步上線。