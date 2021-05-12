生技股大紅燈籠高高掛 這一檔兩天股價漲8成最猛

繼出現新北市與宜蘭縣不明感染源新冠肺炎個案，今天又傳出基隆有本土確診，市場關注疫情是否已進入警戒第三級條件，台股今日殺聲隆隆，上市櫃類股指數僅生技類股指數一枝獨秀，不僅類股指數大漲，盤中更高達10餘檔攻上漲停價位，興櫃股漲勢更瘋狂，金萬林（6645）、昱厚生技（6709）盤中漲幅超過5成，普生（4117）盤中漲幅也近5成。

法人表示，台灣一周內出現三起不明感染源，即符合疫情警戒第三級條件，生技股中不論是疫苗、檢測試劑、呼吸器乃至於相關醫材，將全體總動員，國內市場的需求將大增，生技股儼然成為此波疫情重創台股下的資金避風港。

盤面上漲勢最凌厲的生技股為興櫃的昱厚生技，股價已連續兩日噴出大漲，今盤中股價來到85.3元，累計兩日漲幅近8成。市場主要看好，昱厚生技鼻噴新冠肺炎解藥正式進入人體臨床，該藥的抗新冠肺炎雙重機制全球罕見，成為台灣藥品查驗中心（CDE）唯一的新冠肺炎解藥指標案件。此外，國際鼻噴新冠疫苗趨勢開始崛起，昱厚擁有關鍵的鼻噴疫苗技術，可望成為台灣發展國產疫苗的重心。

普生憑藉著旗下RT-PCR核酸試劑擁有歐盟、印度、澳洲等各國認證，並已取得台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准，隨著近期新冠肺炎疫情於各國持續惡化，帶動印度、巴基斯坦等地區經銷商對於集團旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測產品急單需求湧入，挹注旗下竹科廠產能稼動率持續提振。