房市交易熱絡帶動 詩肯Q1每股賺2.06元單季次高

台灣連鎖家具龍頭詩肯公告第一季財報，單季營收達6.45億元，年增36.18%，也創單季次高紀錄，稅後純益9704萬元，較去年同期大增218.06%，每股純益2.06元，同樣也是單季次高。

詩肯表示，去年下半年疫情因素不再影響家具市場，消費力明顯回溫，更迎來一波報復性消費，銷售高峰自去年第四季一路延續到今年第一季，農曆年前的家具汰舊換新潮更將營運推上高峰，去年第四季與今年第一季營收、獲利都維持高檔水準，單季每股純益2.06元，更已經接近去年全年4.88元的一半。

同時，詩肯也公告4月營收1.84億元，年增60.69%，累計1~4月營收8.29億元，年增40.96%，也仍是同期新高。詩肯表示，4月營收幅度大增，主要是因為去年受疫情影響基期較低，而經過第一季的消費高峰後，第二季雖然是淡季，但單月營收仍能維持近2億元高檔，反映台灣的消費力與公司營運都處於最好的時刻。

詩肯表示，今年整體房市交易仍然相當熱絡，自住型需求不受政府打房措施而減緩，連帶也推升家具需求，加上併購新加坡NOVA後，自去年當地結束封鎖措施、恢復經濟活動以來，營收也持續穩定挹注，併購效益也相當明顯，因此今年營運動能仍然相當強，對於營運再創高峰仍有信心。

截至今年4月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品三大品牌全台分別有79家、50家和3家，合計達132家店點。詩肯表示，去年策略聯盟量販龍頭家樂福開量販型門市的店中店效益驚人，目前已有8家店，今年下半年在家樂福將再拓展2~3家。

詩肯也說，今年規劃再跨足不同零售通路展出店中店，而店中店展店成本相對較低，同時可以結合不同通路的人潮綜效顯現，進一步提升品牌知名度，對於未來營運也是一大利多。