東元精電預計8月登錄興櫃 將成集團小金雞

電機大廠東元（1504）今（10）日表示，關係企業東元精電已在5月3日向證交所遞送公開發行申請，預計將於8月登錄興櫃。東元精電董事長林勝泉表示，公司今年首季伺服馬達營收成長快速，目前也已成功爭取到歐、美、日國際工控大廠ODM合作，將著手規劃下一代伺服馬達產品，預計在明年初陸續推出，打入歐美日等高階市場。

東元精電原為東元步進馬達事業單位，1998年正式獨立營運成為步進馬達專業製造廠，產品銷往多國並具有多樣化產品線，包括混步型步進馬達、伺服馬達、直流有刷／無刷馬達等產品，是東元集團在精密馬達發展與智慧製造應用、電動載具市場的重要布局。

東元精電近年營收持續成長，去年全年營收較前年成長超過三成，今年首季業績季增23%，並較去年同期成長65%，可望成為東元集團新的小金雞。

因應各產業發展智慧製造應用日趨蓬勃，東元精電表示，相關伺服全系列產品已被廣泛用於智慧製造、工廠自動化設備系統，東元也發揮集團綜效，搭配東元電機的PLC控制單元、高效變頻器、敏捷驅動器。應用產業包含橡塑料機器設備、包裝、切割機、各種工具機行業、汽車廠等產業，以及半導體產業與智慧物流應用、電子業PCB鑽孔機台自動化設備，以及AMR (Autonomous Mobile Robot)、Cobot協作型機器人等。

林勝泉指出，公司產品系列齊全且市場定位清楚，目前已與歐、美、日多國工控大廠達成ODM合作，在中國大陸、印度與台灣等市場也有不錯表現，未來將與客戶共同規劃、研發下一代伺服馬達產品，預計於2022年初陸續上市，除了進一步帶動營收成長外，也將陸續打入歐美日等高階市場。

東元精電公開發行的時間預計在申請後12個營業日生效，並將於7月召開股東臨時會，選任獨立董事，在8月登錄興櫃。

展望未來，東元表示，延續去年疫情下歐美市場居家隔離人數增加，使醫療器材和電磁式模擬負載的運動健身器材需求大幅飆升，相關伺服馬達和驅控裝置成長超過50%，預計今年將持續著重醫療及電動載具的應用系列開發，為營收注入新一波成長動能。