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永續再下一城！特選上櫃ESG電子菁英報酬指數 今日發布

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心與臺灣指數公司及企業永續發展協會合作新編特選上櫃ESG電子菁英報酬指數(IR0149)，今(10)日開始發布收盤指數，並於6月21日開始計算、傳輸盤中即時指數。

特選上櫃ESG電子菁英報酬指數聚焦電子產業及永續表現兩大亮點，由櫃買整體市值占比達6成以上之電子類股中，挑選企業永續發展協會評比企業社會責任表現分數良好的獲利公司(過去12季股東權益報酬率均值為正數)，再依發行市值排名，選取前十檔股票為成分股。

指數設計透過市場交易脈動、永續表現及營運績效等環節篩選，融合市場利基及未來趨勢，另觀察最新定審後成分股名單，分別為穩懋（3105）、環球晶（6488）、世界（5347）、群聯（8299）、頎邦（6147）、元太（8069）、聯亞（3081）、璟德（3152）、合晶（6182）及欣銓（3264）等個股，囊括電子產業具代表性上櫃公司，投資人可多加關注此檔指數走勢及其成分股業績變化，作為投資決策參考。

櫃買中心表示，永續投資利他利己，已深受投資人青睞，上櫃市場更有許多優質公司值得著重企業價值及永續發展的投資人關注，台灣指數公司應用歷史資料進行指數回溯測試，特選上櫃ESG電子菁英報酬指數自2016年12月30日至2021年4月29日止，指數總報酬高達177.57%，優於同期間上櫃及上市大盤指數。本檔指數已預定作為證券商發行ETN之追蹤標的，未來投資人可善加利用追蹤該檔指數之指數化商品，納入永續投資組合。

櫃買中心

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