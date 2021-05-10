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4月營收／弘塑月增12％ 今年來最佳

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導

半導體先進封裝設備商弘塑（3131）昨（9）日公布4月營收約2.7億元，為今年以來最佳，月成長12.2%，年增47.6%；前四月營收約10.2億元，年增50.7%。

弘塑說明，該公司為設備製造商，單筆訂單金額大。若當月機台設備數量較少，營收亦隨之減少，故每月營收變動起伏較大。

弘塑近年在集團內部強化資源整合，目標以半導體前段製程微縮發展帶動封裝多樣化，該公司因應市場趨勢，近年深耕先進封裝主幹業務、利用核心能力延伸、擴充，以及新成長區塊協助客戶提升良率與品質等效率管理。

先進封裝主幹業務方面，弘塑近年已完成Laser De-bond、Carrier Recycle Cleaner及電鍍機開發，並完成面板級封裝PLP濕製程機種，將會持續開發邏輯與記憶體相關應用客戶。延伸產品線領域方面，包含玻璃產品跨入蓋板玻璃、3D曲面玻璃等應用領域，以及BGBM薄片濕製程製程應用。

弘塑 營收 半導體

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