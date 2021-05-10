光聯擴產 迎疫後商機

迎接疫後顯示器需求大爆發，中小尺寸面板廠光聯（5315）連續標下兩座潭子科技產業園區原勝華科技廠房，做為擴充產能所需。光聯表示，因應歐洲家電客新產品長單需求，將加碼觸控及貼合產能，以提供客戶更完善的一條龍服務，新產能規劃今年底投產。

光聯今年首季稅後純益0.48億元，季增60.7%，年增172.8%；每股純益0.46元，雙雙改寫近十季新高。光聯4月營收達1.82億元，月增0.6%，年增57.7%，是52個月來新高。展望2021年，若無疫情干擾及零組件缺料影響，光聯營收及獲利可望續創佳績。

光聯繼拿下歐系家電品牌大廠調理機顯示器長單後，再取得該品牌吸塵器顯示面板大單。因應客戶對觸控及貼合需求，光聯去年9月及今年2月標下潭子科技產業園區兩座原勝華科技廠房，取得近900坪空間。光聯表示，其中一廠房用來擴充產能，另一廠房做為倉庫。

光聯累計今年前四月合併營收6.94億元，年增41.1%。光聯表示，去年因疫情衝擊造成業績基期低，今年市場需求逐漸回溫，帶動營收較去年同期大幅成長。

光聯去年下半年起走出疫情的干擾，業績逐季成長，推升去年12月及第4季合併營收都來到近四年多單月及單季新高。今年4月再創52個月來新高。

光聯表示，主要是歐洲大客戶拉貨步入正軌，營運升溫走勢。

光聯去年上半年營運淡，主因原先談妥的訂單被疫情打亂，出貨受影響。光聯去年合併營收17.92億元，年減4.5%；毛利率14.28%，年增0.41個百分點。稅後純益9,272萬元，年增0.8%，每股純益0.9元，略優於前年同期的0.88元。

光聯董事會已決議配發0.85元現金股利，配息率94.4%，將於本月13日舉行股東常會。