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天宇 上月營收躍增3.7倍

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導

電池代工廠天宇（8171）搶攻儲能市場有成，4月營收達7,000萬元，月增379.3%、年增155.1%，創45個月新高；法人估計，天宇目前在手訂單暢旺，預料下半年業績也相當樂觀，業績可望改寫近年新高。

天宇今年前四月營收1.38億元，年增80.6%。天宇近期營收走升，主因來自儲能訂單持續湧入，並預料第2季儲能設備出貨量將逐月走升；此外，天宇與國內電動車大廠合作的效益逐步浮現，近期開始貢獻營收，帶動業績上揚。

天宇近年來在儲能業務上陸續有重大斬獲；其中，三義廠隨著生產學習曲線向上，下半年將能全力衝刺生產線，儲能系統設備出貨將進一步增溫，市場預估今年業績可達倍數的成長。

天宇正在辦理現金增資，預計募集3.6億元，用途除償還銀行借款及充實營運外，也將與策略合作廠商共同投入數千萬元購置設備設立生產專線，其中括購入數台台灣少有引進的德國創浦雷焊機，該設備的縫焊技術能精準達到傳導性及牢固性。

營收

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