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櫃買業績發表 11日登場

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

配合上櫃公司第1季財務報告公告，櫃買中心精心規劃一系列「櫃買市場業績發表會」，5月11日及14日首先推出「科技生活」及「櫃買特色」二場，將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放投資人現場參與），歡迎投資人踴躍至線上觀看。

櫃買中心表示，隨科技發展及應用多元化，人們生活便利性及生活品質持續提升，周二首先推出「科技生活」主題，邀請專業特用化學材料通路商崇越電（3388）、專門設計與製造高功率LED商用照明燈具廠商湯石照明，及製程自動感測器與流量計製造廠商桓達等三家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，上櫃公司產業類別多元，產業聚落完整，周五將邀請三家在相關領域表現優良的「櫃買特色」企業，分別為全球磷化銦及銻化鎵磊晶片代工領導廠商IET-KY、專注於特殊劑型藥物開發之知名學名藥廠東洋，及塑膠薄膜電容器廠商華容線上直播說明。

本系列業績發表會主題豐富，後續還有「富櫃200」、「休閒生活」、「智慧科技」及「生技醫療」等主題，由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人進一步瞭解企業營運發展契機及研究產業最佳平台。

各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站「首頁＼最新訊息＼櫃買影音」查詢。

櫃買中心 磊晶片

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