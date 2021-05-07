4月營收／威剛月增7％ 締11年新猷

記憶體模組大廠威剛科技（3260）受惠DRAM及NAND Flash出貨暢旺且漲價效益發酵，昨（7）日公告4月合併營收創11年新高，達36.02億元，刷新2010年4月以來新高紀錄，月增7.43%、年增逾七成；其中固態硬碟（SSD）月營收再創高，達13.69億元，年成長162%。

威剛指出，4月SSD受惠高容量產品需求升溫，加上NAND Flash價格上揚，月營收再創新高達13.69億元，年增1.6倍，月成長10.28%，同時DRAM合約價強勢走高，加上需求不減，推升DRAM產品月營收寫近二年半新高達16億元，年增36%。

威剛看好PC、伺服器、智慧型手機及車電等各項應用領域對記憶體需求有增無減，董事長陳立白表示，現在不僅上游製造商預估供給吃緊將一路延續至年底，且對今年DRAM合約價逐季調漲態度明確，加上需求一路增溫超出預期，NAND Flash控制IC大廠也宣告調高今年財測，顯示今年全年記憶體價格成長動能相當強勁。