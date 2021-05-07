神盾改配息15元 殖利率9％

指紋辨識IC廠商神盾（6462）投資敦泰獲利豐厚，對股東大放送，昨（7）日宣布擬派發的去年度每股現金股利，從9元一口氣提高到15元，以該昨日收盤價165.5元來計算，調整過後的現金殖利率高達9％。總現金股利從6.23億元提高到10.39億元。神盾去年每股純益為9.14元，調整後股息配發率高達164％。

神盾4月19日採盤後鉅額交易方式，以每股199元價格，處分敦泰持股約3.39萬張，成交金額共67.59億元，處分利益高達53.26億元，列入財報中的其他綜合損益項目，增加公司股東權益，但並無反映在每股純益。若換算對每股純益貢獻，依照神盾股本約7.13億元來看，對每股純益挹注相當於超過74元。

神盾投資約15億元買股，在短短不到一年之內的投資報酬率，超過300％，遠超過過去多年所賺的所有累計利潤，對該公司股東可謂一大好消息。