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Q1 EPS／中天1.13元 轉型控股

經濟日報 / 記者陳書璿／台北報導

中天集團（4128）昨（7）日公告，今年第1季稅後純益4.64億元，每股稅後純益1.13元，展望未來十年，除擴大生技創投規模外，將以自有技術平台開發腸生態新藥與核酸新藥，上海子公司不排除規劃掛牌上市。

除了新藥開發、有機農業外，中天近年擴大創投領域，積極轉型成生技控股公司，目前旗下共有五家轉投資公司，持有棉花田生機72.7%股權、合一生技21%、鑽石生技24.4%、新耀生技26.3%、中天上海59.03%。

中天集團旗下合一糖尿病足慢性傷口潰瘍（DFU）新藥ON101，今年2月甫獲台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）審查通過核准函，正式取得藥證，成為23年來全球唯一獲得DFU藥證的廠商。

中天集團旗下新藥開發陸續報佳音，繼2020年初完成一期臨床試驗的異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥FB825以5.3億美元授權丹麥大藥廠Leo Pharma，創下台灣近年最大筆授權紀錄後，糖尿病足部傷口潰瘍新藥 ON101又獲國內藥證。

合一指出，新藥ON101取得台灣藥證後，將進行藥品上市銷售，包括醫院進藥、銷售人員訓練、相關醫學會策略合作。

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