Q1 EPS／中菲行2.38元 成長亮眼

國內兩大海空貨攬業公布第1季獲利及4月營收。中菲行（5609）昨（7）日董事會通過第1季合併財務報告，集團營收69.8億元，年增率68.1%，稅後純益為3億元，年增率207.9%，每股稅後純益2.38元。另外，台驊控股公布4月合併營收再度創下歷史次高紀錄達到20.61億元，月增11.61%，年增64.15%。

台驊控股累計前四月合併營收為79.54億元，年增110.25%。由於蘇伊士運河堵船事件造成船舶及貨櫃周轉率及準點率下降，迫使航商漲價及取消航班因應，加上歐美主要市場終端品牌零售商庫存仍處於低水位，美國政府紓困補助刺激消費，在強勁的需求支撐下，4月海運營收達12.68億元，較上月增長12.38%，預期第2季海運業績有望持續增長。

搶攻全球航空貨運市場商機，中菲行運用移動智慧平台、發揮團隊合作精神、針對市場變化進行快速反應，為客戶用各種不同的運送方式，包括海陸空一起的複合式聯運、客貨包機等，在市場需求緊迫中採取各項應變措施，提供個別客戶國際運輸物流的解決方案，第1季的獲利寫下佳績，全年的獲利有望持續寫下新高。

中菲行受惠於第1季海空運需求強勁，帶動業績成長，每股稅後純益為2.38元，都僅次於去年第2季疫情高峰時所創下的新高。中菲行4月營收再創單季次高，前四月海運營收年增84.5％，空運年增35.8％，預期在全球持續塞港、海轉空商機不斷增加下，海空運輸的高檔運價，第3季前都不看淡。

台驊表示，空運市場，由於半導體、5G、電動車等運輸需求持續熱絡，加上全球國際旅遊限制未解除前，空運艙位仍相當吃緊，特別是在海運供給稀缺情況下，部分貨載轉往空運，空運運力現在是一位難求，運價一日三市，4月分空運營收達4.67億元，較上月增加9.68%。