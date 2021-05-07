興櫃一周回顧／綠界科技飆24％ 稱冠

台股攻克17,000點後巨幅震盪，興櫃本周成交額雖提升到284億元，但漲幅超過一成個股僅一檔，由興櫃股王綠界科技（6763）上漲24%拿下，其餘永虹先進、八方雲集等以個位數漲幅進榜十強。

本周興櫃漲幅前十，依次為綠界科技、永虹先進、芯鼎、帝圖、上品、八方雲集、台灣淘米、普生、圓點奈米及欣訊科技。雖整體表現不比先前動輒有數十檔大漲一成以上，但漲幅十強有四檔高價股，反映買盤積極著墨題材，特別是業績強勁的高獲利公司。

綠界科技4月底觸底反彈，本周連日上漲，昨（7）日再爆量大漲16%，一度創739元掛牌新高。綠界公告第1季獲利6,795萬元，每股純益5.27元，刷新同期紀錄，主要受惠會員數成長、新服務績效佳，第2季將和多家銀行串接行動刷卡業務。

永虹先進充實營運資金，擬現增280萬股，發行價格18元，訂23日為認股基準日。芯鼎將辦私募現增不超過1,000萬股。帝圖3月營收暴增5,313%，上品營收增98%，圓點奈米增795%，皆較去年同期大幅成長。