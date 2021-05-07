快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

點燃創新火花 2021年創櫃公司媒合會即將登場

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

為協助創櫃板公司加速發展，櫃買中心與安永聯合會計師事務所合辦「創櫃公司投資暨業務媒合會」即將於5月12日假櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦，創造創櫃板公司與大型企業及投資機構之對話空間，協助對接資源並促成投資機會，讓優質的企業成長茁壯。

櫃買中心表示，創櫃板多元產業中有不少具有特色之公司，這次媒合會安排六家已登板及輔導中公司發表特色簡報，包括生技醫療類的綠品生技、肽湛生技、渥爾生醫及久方生技，文化創意類的發條橘子，以及電子科技類的來毅數位，現場並為每家企業設置專屬洽談區，分桌媒合進行深入洽談。

櫃買中心指出，為提供創新企業在籌資、健全體質及提升知名度等各方面的服務，自2016年即開始舉辦創櫃板公司媒合活動，一方面協助新創企業在發展階段，能夠獲得所需資源，另一方面吸引大型企業與投資人前來發掘創新商機，共同攜手營造雙贏局面，對新創企業的成長發展助益良多。

櫃買中心 創櫃板

延伸閱讀

北市首辦高薪人才媒合會 待遇6萬以上職缺達50個

債券ETF及ETN獎勵活動 全民開獎得奬名單出爐

櫃買市場業績發表會 5月11日起熱鬧登場

臺灣永續發展債券 創三贏

相關新聞

中美晶配息9元 殖利率5.2%

中美晶昨（6）日召開董事會公布今年首季財報合併營收160.52億元，季增2.3％，是近六季高點，年增5％，稅後純益14....

鈊象Q1每股大賺16.73元 創高

遊戲股王鈊象昨（6）日公告今年首季財報稅後純益達11.8億元，單季獲利首度突破10億元，每股純益16.73元，均為歷史新...

榮剛Q1每股純益0.34元 出貨升溫

台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛（5009）昨（6）日公布第1季財報，受益需求增溫帶動價格攀升，單季交出1.46億元獲利成績單...

全家Q1每股賺1.43元 同期最佳

全家（5903）昨（6）公布今年第1季財報，稅後純益3.18億，年增12.2%，每股純益（EPS）1.43元，獲利寫歷史...

崇越電上季EPS 1.88元 攀近十季新高

矽利光需求強勁，推升專業電子化學材料供應商崇越電（3388）第1季營運表現；崇越電昨（6）日公布首季財報稅後純益達1.3...

兩檔債券ETF 10日上櫃

櫃買中心表示，凱基投信募集發行之「凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF證券投資信託基金」（00889B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。