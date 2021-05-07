櫃買市場新增2檔ESG債券ETF 10日上櫃
凱基投信募集發行「凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF證券投資信託基金」(00889B)及「凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金」(00890B)將於5月10日上櫃掛牌。
櫃買中心表示，為鼓勵小額投資人參與債券市場投資，刻正舉辦債券ETF獎勵活動，投資人於活動期間內參與上櫃債券ETF交易，每月累積債券成分的上櫃ETF成交量達30交易單位以上，即可獲得百貨公司禮券1,000元的抽獎機會，另外，每季累計上櫃債券ETF交易金額達標者，還可以參加額外加碼的抽獎活動，有機會獲得10,000元百貨公司禮券。投資人如欲查詢相關ETF獎勵活動辦法，請至櫃買中心網站「ETF→債券ETF獎勵活動專區→投資人交易獎勵活動」項下查詢。
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