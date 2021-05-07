快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

櫃買市場新增2檔ESG債券ETF 10日上櫃

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

凱基投信募集發行「凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF證券投資信託基金」(00889B)及「凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金」(00890B)將於5月10日上櫃掛牌。

櫃買中心表示，為鼓勵小額投資人參與債券市場投資，刻正舉辦債券ETF獎勵活動，投資人於活動期間內參與上櫃債券ETF交易，每月累積債券成分的上櫃ETF成交量達30交易單位以上，即可獲得百貨公司禮券1,000元的抽獎機會，另外，每季累計上櫃債券ETF交易金額達標者，還可以參加額外加碼的抽獎活動，有機會獲得10,000元百貨公司禮券。投資人如欲查詢相關ETF獎勵活動辦法，請至櫃買中心網站「ETF→債券ETF獎勵活動專區→投資人交易獎勵活動」項下查詢。

ETF 債券 櫃買中心

延伸閱讀

公司治理 富邦金獲兩大獎

東吳財經講堂 12日登場

永續發展債券市場之建立 落實綠色金融行動方案

臺灣永續發展債券 創三贏

相關新聞

中美晶配息9元 殖利率5.2%

中美晶昨（6）日召開董事會公布今年首季財報合併營收160.52億元，季增2.3％，是近六季高點，年增5％，稅後純益14....

鈊象Q1每股大賺16.73元 創高

遊戲股王鈊象昨（6）日公告今年首季財報稅後純益達11.8億元，單季獲利首度突破10億元，每股純益16.73元，均為歷史新...

榮剛Q1每股純益0.34元 出貨升溫

台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛（5009）昨（6）日公布第1季財報，受益需求增溫帶動價格攀升，單季交出1.46億元獲利成績單...

全家Q1每股賺1.43元 同期最佳

全家（5903）昨（6）公布今年第1季財報，稅後純益3.18億，年增12.2%，每股純益（EPS）1.43元，獲利寫歷史...

崇越電上季EPS 1.88元 攀近十季新高

矽利光需求強勁，推升專業電子化學材料供應商崇越電（3388）第1季營運表現；崇越電昨（6）日公布首季財報稅後純益達1.3...

兩檔債券ETF 10日上櫃

櫃買中心表示，凱基投信募集發行之「凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF證券投資信託基金」（00889B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。