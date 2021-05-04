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信驊Q1 每股賺7.21元

經濟日報 / 記者李孟珊╱台北報導

千金IC設計股信驊昨（3）日公布首季財報，受惠伺服器遠端管理晶片（BMC）產品出貨回溫，單季稅後純益2.47億元，為歷史次高，季增約6.9%，年增13.3%，每股純益7.21元。

信驊首季營收7.51億元，季增約7.7%，年增2.6%；毛利率63.91%，季減0.59個百分點，年增1.5個百分點；營益率40.75%，季減0.38個百分點，年增0.79個百分點；稅後純益2.47億元，季增6.93%、年增13.3%，每股純益7.21元。

法人指出，信驊今年以來受惠BMC晶片與非BMC產品需求強勁，訂單出貨比（B／B值）高達2，上半年營收可望逐季成長，全年營收將再創新高，估年增率可達15%至20%。

外資看好，信驊近期隨著後端封測產能增加，BMC晶片出貨可望進一步拉升，預期第2季出貨將達300萬顆以上，有助第2、3季營收躍升，加上新款BMC晶片獲利表現較佳，產品組合優化，看好今年獲利成長幅度將再次大於營收。

外資分析，信驊重拾營運動能後，未來兩年有望持續為雲端類股的領先指標，主要有三大原因，首先是BMC晶片滲透率穩定提高，而且遊戲機和存儲需求愈來愈大，其次是信驊非BMC晶片業務也有突破發展，今年營收比重預估自去年的4%翻倍成長至9%，最後則是英特爾Eagle Stream同步推動BMC晶片價格提高，未來平均售價（ASP）預估成長5%至10%。

晶片 信驊 營收

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