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能率旗下 第一化成月底掛牌

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導
能率集團旗下日本公司IKKA來台上市，圖為能率集團執行董事董俊毅（左起）、能率集團董事長董俊仁與第一化成董事長胡湘騏。記者邱馨儀／攝影
能率集團旗下日本公司IKKA來台上市，圖為能率集團執行董事董俊毅（左起）、能率集團董事長董俊仁與第一化成董事長胡湘騏。記者邱馨儀／攝影

日企來台掛牌再添一例。能率集團旗下第一化成控股IKKA-KY（2250），將在5月底掛牌上市，成為少數來台上市的日本企業之一。

IKKA主要客戶為日本豐田、日產等車廠，更是EPB電子煞車系統主要供應廠，電動車與自駕車成為趨勢，IKKA已取得有利地位。

第一化成六年前為能率集團的應華公司併購，經過六年的整頓調整後，獲利穩定，資本額2.2億元，去年年營收36.3億元，每股純益（EPS）5.2元，前一年營收38.1億元，EPS 5.93元。

該公司主要業務為提供客戶精密塑膠零組件及模組的設計、製造服務，屬日本汽車供應鏈Tier2製造商。產品主要運用於「汽車及電動車」、「衛浴家電」、「電動工具機」等，其中以汽車市場之應用占比最高，約占60%。今年第1季營收約9.63億元，年增16%，稅前盈餘0.71億元，年增243%，營運表現穩健。

第一化成汽車事業的主要客戶為日本住友電裝、AISIN等日系一階供應廠，終端銷售產品包括EPB（Electrical Park Brake） 電子剎車系統、電裝系統、轉向系統、車體配件；衛浴家電主要終端客戶為TOTO，主要產品為智能免治馬桶自動開關模組之零組件及模組等；電動工具機主要客戶則是德國大廠BOSCH。

第一化成董事長胡湘麒指出，要進入日本汽車供應鏈並不容易，透過併購第一化成，有效取得門票，如今日本豐田、本田、日產、馬自達等都是第一化成的重要客戶，第一化成並以大陸廠為據點，進一步搶供大陸市場，成為未來第一化成擴展的重要市場。

胡湘麒並指出，日本中型企業普遍都有資本額小、負債比高的問題，並不容易在日本資本市場發展。透過能率團的併購、強化，來台掛牌，可以有更好的發展。

能率集團應華公司董事長董俊仁也表示，應華投資第一化成有相當不錯的成果，也讓集團成功搶進日本車廠的供應鏈，日本很多企業具備良好的技術能力，加上台灣的人力，創造更好的成果，能率集團旗下還有其他的日本公司，未來也還會持續尋求合適的對象併購。

日本 併購 應華

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