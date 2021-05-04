能率旗下 第一化成月底掛牌
日企來台掛牌再添一例。能率集團旗下第一化成控股IKKA-KY（2250），將在5月底掛牌上市，成為少數來台上市的日本企業之一。
IKKA主要客戶為日本豐田、日產等車廠，更是EPB電子煞車系統主要供應廠，電動車與自駕車成為趨勢，IKKA已取得有利地位。
第一化成六年前為能率集團的應華公司併購，經過六年的整頓調整後，獲利穩定，資本額2.2億元，去年年營收36.3億元，每股純益（EPS）5.2元，前一年營收38.1億元，EPS 5.93元。
該公司主要業務為提供客戶精密塑膠零組件及模組的設計、製造服務，屬日本汽車供應鏈Tier2製造商。產品主要運用於「汽車及電動車」、「衛浴家電」、「電動工具機」等，其中以汽車市場之應用占比最高，約占60%。今年第1季營收約9.63億元，年增16%，稅前盈餘0.71億元，年增243%，營運表現穩健。
第一化成汽車事業的主要客戶為日本住友電裝、AISIN等日系一階供應廠，終端銷售產品包括EPB（Electrical Park Brake） 電子剎車系統、電裝系統、轉向系統、車體配件；衛浴家電主要終端客戶為TOTO，主要產品為智能免治馬桶自動開關模組之零組件及模組等；電動工具機主要客戶則是德國大廠BOSCH。
第一化成董事長胡湘麒指出，要進入日本汽車供應鏈並不容易，透過併購第一化成，有效取得門票，如今日本豐田、本田、日產、馬自達等都是第一化成的重要客戶，第一化成並以大陸廠為據點，進一步搶供大陸市場，成為未來第一化成擴展的重要市場。
胡湘麒並指出，日本中型企業普遍都有資本額小、負債比高的問題，並不容易在日本資本市場發展。透過能率團的併購、強化，來台掛牌，可以有更好的發展。
能率集團應華公司董事長董俊仁也表示，應華投資第一化成有相當不錯的成果，也讓集團成功搶進日本車廠的供應鏈，日本很多企業具備良好的技術能力，加上台灣的人力，創造更好的成果，能率集團旗下還有其他的日本公司，未來也還會持續尋求合適的對象併購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言