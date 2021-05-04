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EPS 2.94元 威剛寫14季新紀錄

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導
威剛董事長陳立白。（本報系資料庫）
威剛董事長陳立白。（本報系資料庫）

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
記憶體模組大廠威剛（3260）昨（3）日公告首季財報，受惠提早備料DRAM低價庫存的優勢，以及固態硬碟（SSD）出貨暢旺，單季獲利季增近1.2倍，每股純益2.94元，創近14季以來新高。公司看好本季記憶體市況更熱，帶動營運更上一層樓。

威剛昨天並公告，董事會決議購置不動產案，標的物為台北市內湖區潭美段一小段405、420、424、525、611等五筆土地及其上建物25-26樓，計八戶及地下樓停車位33個，土地面積合計743.23平方公尺，折合約224.81坪，建物面積合計5,115.31平方公尺，折合約1,547.38坪，預計交易總金額達7.97億元。

威剛表示，今年記憶體市況邁入多頭行情，首季除了DRAM價格一路走揚，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格也提前於3月止跌，不僅推動威剛首季營收表現淡季不淡，季增2.61%、達90.96億元，單季毛利率也拉升至19.07%，較去年第4季上升近7個百分點。

威剛首季營業利益較去年第4季大增逾1.2倍、達7.21億元，稅後純益6.85億元，季增近1.2倍，年增44.2%，每股純益2.94元。

威剛董事長陳立白表示，韓系與美系大廠都預告今年DRAM將缺貨一整年，合約價也將逐季升高，威剛也看好今年記憶體市況可望一路強勁，自去年底即開始積極採購備料，包括記憶體、SSD控制IC等關鍵零組件都掌握相當充沛的庫存。

陳立白指出，截至今年首季底，威剛庫存水位已提高至100億元以上，創下新高。針對後市持續熱絡、供給吃緊的產品，該公司也將持續買貨，維持高庫存量，提供客戶充足的貨料支援。

威剛預期第2、3季PC、伺服器、手機三大領域需求持續熱絡，加上車用電子應用升溫，DRAM及NAND Flash兩大記憶體合約價都將逐季同步上揚。

陳立白強調，第2季整體DRAM供貨會比第1季更吃緊，合約價漲幅將明顯大於第1季；NAND Flash受惠各項應用搭載容量提升，加上新興加密幣引爆高容量SSD需求，都促使未來NAND Flash價格強勢表態。

隨著市場需求、記憶體價格上揚與庫存優勢同步發酵，陳立白看好，威剛營運前景可望更上一層樓，績效表現持續看俏。

威剛 記憶體模組

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