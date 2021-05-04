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光聯上月營收 四年新高

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹報導

光聯（5315）昨（3）日公告今年4月營收為1.82億元，月增0.6%，年增57.7%，寫下2017年以來的52個月新高。展望2021年，若無疫情干擾及零組件缺料影響，光聯營運可望持續升溫。

光聯累計前四個月合併營收6.94億元，年增41.1%。光聯表示，去年因疫情衝擊，導致業績基期低，今年市場需求逐漸回溫，致今年累計營收較去年同期大幅成長。

光聯去年下半年起走出疫情干擾，繳出業績逐季成長佳績，推升去年12月及第4季合併營收，雙雙來到近四年多的單月及單季新高點。今年4月營收再寫2017年以來的52個月新高。光聯表示，主要是歐洲大客戶拉貨步入正軌，帶動該公司營運升溫。

光聯去年上半年營運偏淡，主因原先談妥的訂單，被蔓延至全球的疫情打亂，導致出貨受影響。光聯去年合併營收17.92億元，年減4.5%；毛利率14.28%，年增0.41個百分點。 稅後純益9,272萬元，年增0.8%；每股純益0.9元，略優於前年同期的0.88元。

光聯董事會已決議，去年度盈餘每股擬配發0.85元現金股利，配息率高達94.4%，配息案將於5月13日的股東常會承認。

光聯 營收

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