東林拓版圖 營運動能強

上櫃LED廠東林科技公司（3609）董事長陳睿謙表示，在接手東林科技之後，將結合原本三一國際的業務，增加東林科技的新業務，包括中部兩個經銷據點與經銷業務，預期將在下個月起挹注東林科技的營收。

陳睿謙在4月7月董事會改選後成為東林的新任董事長，由於陳睿謙為三一國際的董事長，多年經營德國頂級Brabus等改裝品牌「客製化成車（Complete car）」進口銷售，並為多家頂級品牌的總代理，運用三一國際的既有資源，東林新增經銷業務，在中部新設兩個經銷維護據點，進一步擴展事業版圖。

陳睿謙表示，進駐東林科技之後，除了對東林的現有產品，如高效率電子安定器、變壓器、LED照明及控制系統等積極研發、推廣外；同時計劃在適當時機新增東林公司營業項目，成立汽車科技本部，新增的事業將可有效帶動營收。