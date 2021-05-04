藥華藥新品 將在陸臨床試驗

藥華藥（6446）昨（3）日宣布，其新藥P1101（Ropeginterferon alfa-2b）已接獲中國大陸國家藥監局同意，可開始進行真性紅血球增多症（PV）取證用的二期銜接性單臂臨床試驗，大陸藥監局並同意，這項試驗在第24周達標後，即可提出大陸藥證申請，樂觀預估在22個月內取證。

藥華藥執行長林國鐘表示，自今年起，P1101在亞洲南韓、日本及中國大陸三大市場布局將陸續收成，其規模將不小於美國市場。首先是南韓市場，預計今年第2季末即可獲得韓國藥證，在相近時間點，P1101在台灣也將納入健保給付；針對日本市場，藥華藥也預計今年下半年向日本提出藥證，以日本的審查時間估計，預期明年可拿到藥證。

針對大陸市場，藥華藥昨日也公布了最新進展，公司向大陸申請P1101治療PV的二期銜接性單臂臨床試驗，為大陸首次依照真實世界數據（Real-world Data），允許銜接性臨床試驗得以改變用藥劑量。