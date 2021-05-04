普生、寶齡、台康 獲急單

經濟日報 / 記者陳書璿／台北報導
印度新冠疫情再度爆發，檢測、醫材需求孔急，台廠獲急單。（本報系資料庫）
印度新冠疫情再度爆發，檢測、醫材需求孔急，台廠獲急單。（本報系資料庫）

印度市場近期因新冠疫情惡化，新冠快篩試劑、製氧機需求大增，檢測、相關醫材族群又見急單湧入，包括國內新冠快篩業者普生（4117）、寶齡和台康，及呼吸器業者雃博均接獲急單，可望受惠。

精準醫療廠商普生，總經理林孟德表示，近日確實有急單湧入，目前已啟動兩班制生產，產能約200-250萬人份，目前正在研究三班的可能性，在手訂單能見度至第2季底。

普生除印度地區RT-PCR核酸試劑之大型政府標案、中東地區ELISA新冠肺炎抗體試劑小量訂單，持續出貨挹注。而可同時檢測新冠肺炎與A/B型流感病毒之三合一PCR核酸檢測試劑產品正進行台灣、美國等地相關認證申請，可望帶動新一波成長動能。

普生指出，各國逐步陸續解封，相關商業與民間活動及邊境防疫，有助創造RT-PCR核酸試劑、ELISA新冠肺炎抗體試劑等產品訂單需求。RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測產品持續受惠經銷商良好拉貨力道，印度地區RT-PCR核酸試劑之大型政府標案訂單也陸續出貨，加上拓展東南亞地區接單表現，挹注營運良好成長動能。

台康與寶齡富錦及安肽生醫共同開發的抗原快篩試劑-飛確也接獲此波急單標案。寶齡指出，由於印度近日新冠疫情嚴峻，去年底開始快篩檢測需求量迅速成長，目前已達千萬劑，印度政府每月都釋出標案，平均需求量逾100萬劑，且需求持續增加。

寶齡表示，目前印度僅有五家抗原快篩試劑供應商，其中三家為印度業者、一家為比利時業者，台康生則列為第五家。法人預估，以目前訂單量來看，營收貢獻將突破億元，在分別由台康、寶齡依訂單認列。

至於雃博，近日則與多家印度醫療院所接洽，且需求迫切，預計本月將先出貨百台應急，後續訂單更可望增加500-700台。雃博總經理陳恆偉表示，急單規模將超越往年印度的出貨量，有望推升印度全年營收翻倍成長。

陳恆偉說，雃博呼吸治療產品線在印度通路尚未布局完整，不過近期製氧機訂單詢問度隨著疫情發燒而增溫，5月會有少量出貨，但印度通路布局才剛開始，對營收貢獻不大。至於傷口照護產品線，在這次印度疫情變嚴重後，則有訂單增多的趨勢。

印度 寶齡富錦

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