精測走揚 高速運算火熱

精測（6510）昨（3）日公布4月營收為3.54億元，攀上近六個月高點，月增0.6%，年成長3.1%。前四月營收11.65億元，較去年同期下滑6.3 %。公司表示，以單月產品應用來看，高速運算（HPC）相關4月營收占比提升至20%，成長動能最顯著。

精測指出，隨著全球網路應用普及、5G通訊、智聯網裝置數量大幅增加、虛擬貨幣挖礦與AI解析及電動車的普及化等應用擴大，帶動高效運算需求持續攀升。做為運算核心的半導體晶片，包括有APU、CPU、GPU、TPU、Network以及ASIC等，在高速運算目前多元應用的驅動下，正蓬勃發展。

精測強調，該公司除了自行開發探針生產設備，更掌握探針材料、藥水與金屬合成的關鍵技術，也得以生產製作出客製化的各式BR、SR、NS 等系列探針卡。