安碁資訊Q1 EPS 1元 同期次高

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下資安廠安碁資訊（6690）公布今年首季稅後純益約0.17億元，表現略優於去年同期，每股純益（EPS）1元，優於去（2020）年首季的0.98元，寫下歷史同期次高紀錄。展望未來，安碁資訊看好後疫情時代，全球資安服務需求升溫，加上海外布局貢獻，今年營運可望優於去年。

安碁資訊昨（3）日公布今年首季簡易財報，單季營收1.8億元，季減30.5%、年增9.1%。營業毛利0.73億元，營業利益0.21億元，稅前淨利0.21億元。

安碁資訊今年首季稅後淨利0.17億元，季減39.3%、但年增6.3%，每股純益1元，優於去年同期的的0.98元，為歷史同期次高紀錄。

展望今年，安碁資訊目前仍以政府、金融為主要服務對象，但看好後疫情時代，全球資安服務需求升溫，加上海外布局貢獻，今年營運可望優於去年。

資安 疫情 上海

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