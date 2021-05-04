晶瑞光新設備 Q3前裝機

晶瑞光電（6787）近日向日系設備商採購UV曝光機、蝕刻機等黃光製程相關設備，預計今年第3季前裝機。晶瑞光表示，將現有製程延伸至半導體黃光製程，成為台灣極少數兼具光學與半導體技術的光學廠，有助於未來產品線的應用橫向擴增至ALS（Ambient Light Sensor，環境光源感測器）、Micro LED、Micro Filter等布局，增添未來整體營運新一波成長動能。

5G NR技術加速推進物聯網的趨勢浪潮，在智慧型手機、穿戴式裝置、安防設備等廣泛使用光感測技術，根據國外研究機構Grand View Research的報告指出，全球光傳感器市場規模在2019年達28.5億美元，預計2020年至2027年年複合成長率為10.9%，智能居家、汽車領域、戶外照明等應用，推動市場規模持續放大。

晶瑞光目前擁有濺鍍（Wafer coating）技術專利，瞄準未來ALS市場發展商機，跨入半導體黃光製程，延伸產品線至ALS Wafer coating新技術，目前以低階環境光感測Sensor進行試驗，同步申請專利，有望於今年第3季裝機後、第4季調機、2022年起可正式向外接單貢獻營運。

晶瑞光指出，光學鍍膜（Wafer coating）新技術，是直接在晶圓上利用黃光製程，以及RGB-IR鍍膜技術（真空分光鍍膜專利），使得產品上少了一層cover glass，感應器會變更薄，取代彩色濾光片（color filter）。消費性電子產品走向薄型化、微型化態勢不變，創造有利的業務開拓空間。