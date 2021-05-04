系微 今年業績將攀高

BIOS大廠系微（6231）美系大客戶商務筆電產品將在今年逐步加大拉貨力道，加上疫情未歇，在家工作相關需求仍在，使筆電銷售不墜。法人預期，系微本季仍能維持強勁營運，全年筆電產品也將達到雙位數成長，帶動今年整體業績持續攀高。

系微去年受惠於宅經濟火熱，全年營收達11.3億元，稅後純益1.54億元，每股純益4.05元，三項數據連續4年成長，並同步站上近9年新高。系微近年打進美系大客戶，去年該客戶消費型筆電出貨量上升，再加上宅經濟需求帶動，讓去年筆電整體營收成長二成；今年在該客戶擴大使用系微韌體產品下，也將成為系微今年重要的成長動能。

系微近日公告第1季自結損益，合併營收2.7億元，年增7.9%、季增2.3%；營業利益3,762.5萬元，年增逾七成、季增5%，為近九年同期新高；稅前利益3,929.4萬元，年增近七成、季增三成。在系微目前的營收比重中，筆電約占55%、伺服器占45%。

系微總經理莊鈴文先前在法說會上表示，以目前市場需求及客戶備料情況來看，上半年筆電產品的拉貨動能仍較為樂觀；此外，美系大客戶將在今年量產搭載系微韌體產品的商務系列筆電，由於該系列為客戶主力產品，逐步放量後將有效挹注系微業績表現。