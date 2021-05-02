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世界、環球晶法說 產能聚焦

經濟日報 / 記者鐘惠玲尹慧中／台北報導
本周法說會聚焦半導體大廠世界先進、環球晶與瑞昱。 （聯合報系資料庫）
本周法說會聚焦半導體大廠世界先進、環球晶與瑞昱。 （聯合報系資料庫）

本周法說會聚焦半導體大廠世界先進、環球晶與瑞昱，法人關注從矽晶圓、晶圓代工到IC設計等半導體供應鏈的供需近況，以及價格走勢。

8吋晶圓代工廠世界先進4日召開法說會，公布首季獲利情況與第2季營運展望，由於晶圓代工產能供不應求，世界在法說會前已宣布收購友達L3B廠，預計投資9.05億元，擴充8吋晶圓產能，交割日訂為2022年1月1日。

世界先前在宣布上述收購案時提到，預計該廠購入後，可增加每月約4萬片產能。不過，該廠尚待整理，後續的設備投資也將另外計算，外界關注世界先進在因應市場需求與擴產計畫下，今年與明年的資本支出規畫是否將因此拉高。

據了解，世界先進購入的友達L3B廠，原先就是友達在1999年向嘉畜半導體公司購入，原先規畫就是8吋廠設計。

同時，半導體矽晶圓大廠環球晶也將於4日舉行法說會，該公司正進行世創股權收購案，預計完成之後，將可躋身為全球第二大半導體矽晶圓廠。

環球晶累計第1季合併營收為148.05億元，是近八季高點，年增9.5％。環球晶整體12吋矽晶圓月產能約已超過100萬片，8吋月產能則約達130萬片左右。之後如果加上世創的產能，外界推估，其12吋矽晶圓月產能可望再增加70萬至80萬片。

瑞昱則在5日召開法說會，該公司首季合併營收為233.4億元，創歷史新高，年增46.5％。

瑞昱去年營收與獲利雙創歷史新高，已連續兩年賺進超過一個股本，擬配發每股現金股利14元，創新高紀錄，盈餘配發率約為81.2％。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

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