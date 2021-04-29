上興櫃公司因資安事件造成重大損害影響 應發布重訊

櫃買中心表示，為使上櫃及興櫃公司資訊更臻透明完備，修正「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」及「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」部分條文。

櫃買中心說明，考量上櫃及興櫃公司發生資通安全事件，對財務業務的影響逐漸上升，為保障投資人權益、維護市場秩序及避免公司有所疏漏，爰增訂上櫃及興櫃公司發生資通安全事件而造成重大損害或影響時，應發布重大訊息，損失達一定金額者，亦應召開重大訊息說明記者會。