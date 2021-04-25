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91APP 上櫃前發表業績

經濟日報 / 記者彭慧明／台北報導

軟體服務業在台灣逐漸發展，「台灣電商教父」何英圻創立的91APP-KY將在本季申請股票上櫃。91APP是第一家為零售品牌提供獨立電商所需的相關零售軟體雲（SaaS，Software as a Service）的業者，配合自行研發的「數據x電商」加值服務，結合電商及虛實融合OMO（Online Merge Offline）新零售的領導服務商，協助品牌業者精準接觸客戶、並強化購物動能。

91APP將在27日下午舉行上櫃前業績發表會，從上櫃提供的公開說明書顯示，91APP在2013年成立，2017年開始已經開始獲利，以2019年公布的財報來看，營收規模為6.69億元，淨利約1.03億元，每股純益（EPS） 0.96元；2020年第3季為止，營收5.96億元，淨利約1.19億元，EPS1.11元，去年前三季獲利，已超過前年全年。

91APP與一般零售電商平台不同之處，在於營收以B2B、軟體服務月租為主，透過平台交易後抽取一定比率利潤。91APP董事長何英圻指出，正因營收來自軟體租賃服務，因此客戶成功、91APP才會成功。

根據91APP公開說明書估算，2019年使用91APP系統所有客戶的交易金額達99億元，在台灣網購市場的市占率為1.57%，顯示仍有極大市場成長空間。91APP表示，未來將以自行研發的加值雲服務，提供「零售軟體雲」與「數據x 電商」服務。

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