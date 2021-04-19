累計買超160億 外資連四周錢進櫃買
外資近來雖對台股買賣不定，但相較於集中市場的賣超，上周明顯「錢」進櫃買市場，買超22.40億元，聚焦電子、證券雙主流，買超標的包括元太、頎邦、威剛、福邦證、宏遠證、康和證等標的。外資已連四周買超櫃買市場，累計買超160.72億元。
櫃買指數上周雖不如加權指數強勢，不過，外資卻是逢低撿便宜，並延續前三周的買超慣性，不但上周三買超最多，上周整體買超金額達22.40億元，且連四周都加碼櫃買市場，累計買超達160.62億元。
統計外資上周買超標的前十強，聚焦在電子、證券雙主流，電子股包括元太、頎邦、威剛、世界、漢磊、茂達等六檔，產業以半導體、DRAM、面板為主；金融股則清一色是證券股，有宏遠證、康和證，以及福邦證。
日盛投顧總經理鍾國忠指出，展望台股本周表現，美國財報周相關電子大廠財報數據即將出爐，包括網飛、IBM、德儀、艾司摩爾、賽靈思、英特爾等半導體產業。
若相關大廠財報，能有優於市場預期的表現或是前景展望佳，預估將可望帶動台股相關網通、半導體供應鏈的股價表現，催動台股持續創高。
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