法人觀點／鑫科股價動能 看業績表現

經濟日報 / 記者周克威／台北報導
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鑫科（3663）今年3月營收達2.62億元，月增28.07%、年減4.4%，第1季營收7.62億元，年增31.94%；法人機構表示，而從價值面來看，鑫科目前股價淨值比（PB）1.6倍，低於市場平均值水準，本益比（PE）約26.3倍，高於市場平均值。

分析師表示，鑫科去年四個季度均為獲利，每個季度的稅後純益在9,800萬元至1.41億元間，每股純益在0.13元至0.19元間。

不過，自今年第1季以來，國內外主要法人機構均未見追蹤該股的動作，操盤人也均未見明顯進出動作，只有外資加碼逾500張，本土投信未見進出，自營商也僅有零星賣超動作。

技術面上，台股自去年11月以來至今的上攻行情中，鑫科在去年12月之前日成交量多在百張以下，之後有逾千張的量能水準，目前5日均量逾1,600張、10日均量也逾1,300張，股價在上周寫下26.3元波段新高。

技術線型方面，目前中長天期的季、半年、年線呈多頭排列，但日KD在60附近糾結，後續若待單日量能持續溫和增溫、且業績出現明顯成長力道時，有助股價回復動能。

營收 台股

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