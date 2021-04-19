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鑫科董座黃重嘉 孵育集團金雞

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導
鑫科董事長黃重嘉。 鑫科／提供
鑫科董事長黃重嘉。 鑫科／提供

鑫科（3663）在中鋼集團入主後，挾雄厚技術等資源奧助，邁大步拓展市場領域，除光碟靶材和顯示器靶材營運穩定向上，目前正加速投注半導體靶材開發和應用，可望成為集團的金雞母。

鑫科董事長黃重嘉指出，目前半導體靶材開發業務已逐步起飛，帶動獲利轉佳，營運展望正向翻升，可為集團工業材料事業帶來新契機。他說，去年在集團技術資源助力下，調整營運策略，朝高技術含量、高獲利能力的精緻工業材料開發方向發展，以新產品、新應用以及新商業模式的三新協同併進，力拚轉型升級。

中鋼民營化後，訂下朝向多角化發展的目標，由鋼鐵供應者轉型成為工業材料供應者，因此由技術部門擔任技術開發、子公司中盈承接業務拓展，找尋國內可發展的領域。

技術部門著手調查國內產業材料缺口，掃描到光碟、被動元件、IC封裝、抗電磁波干擾，以及正在起步的LCD等產業，研究重心朝向電子金屬發展。

2000年，中盈探訪到製作光碟片靶材的鑫科公司因產品不到位，資金幾乎消耗殆盡，經營者深感必須要有技術底蘊才能永續經營，因此引進中盈資金，成為中鋼集團的成員之一。

該公司重新改組，除中鋼自有技術外，同步展開國際合作及技術開發，以最快的速度拓展靶材種類及市占率，讓公司業務順利成長。

尤其是2008年開發出顯示器用鋁靶軋延技術，並引進挪威Hydro高純度鋁胚進入顯示器產業，後來逐步開發出顯示器用鈦、銅、ITO、鉬平面靶，以及鋁、銅、鉬管靶，成為顯示器用靶材重要供應商，市場遍及台灣、中國及日本，在全球靶材產業上占有一席之地。

顯示器 中鋼 半導體

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