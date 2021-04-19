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聖暉接單熱 營運季季高

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹報導

聖暉（5536）受惠於疫後接單大爆發，今年初新接單較去年同期倍增，看好今年全年營運將逐季向上，全年「陽光普照」。聖暉集團旗下大陸聖暉系統集團集成，規劃今年6月將送件申請上交所掛牌，屆時可享IPO效益。

聖暉受惠於無塵室及機電系統整合工程施作進度良好，近期基本面表現不俗，3月合併營收14.05億元，月增59.1%，年增17.4%，為歷史同期新高；首季合併營收35.76億元，季減4%，年增16.1%，淡季不淡。

聖暉集團旗下持股 86.66%的大陸聖暉系統集團集成，規劃今年6月送件申請上交所掛牌。聖暉表示，未來大陸聖暉IPO後，將有助於企業能見度以拓展大陸業務，吸引並激勵當地優秀專業人才，持續強化競爭優勢。

展望今年營運，聖暉民生事業群總經理賴銘崑指出，2020年初新冠肺炎疫情嚴峻期，當時有如「在隧道中，點頭燈而行」，不過，去年第3季便順利「走出隧道」大放光明，今年全年則是「陽光普照」，營運逐季向上成長可期，主要是去年第4季新接訂單年增二成，今年初的新接單更是較去年同期倍增。

聖暉科技事業群總經理王俊盛指出，聖暉追隨台商腳步，於台灣、大陸及東南亞據點布局完善之後，已獲台積電供應鏈廠商邀請，希望聖暉及子公司朋億能赴美投資提供完善的系充整合服務，目前聖暉正針對赴美投資，展開評估作業中。

聖暉

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