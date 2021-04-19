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全訊擴廠 攻國防訂單

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導

砷化鎵廠全訊（5222）響應國防自主政策，已超前部署，因應國防訂單持續增長，加速擴建南科二廠，預計2022年第1季開出新產能。

政府推動國防自主政策，國防預算增長，全訊因而受惠，以專業砷化鎵整合元件技術為重要利基，應用於軍事領域方面，挹注全訊營收規模持續擴大，未來亦積極爭取新標案訂單。

全訊指出，由於國防訂單特性為複數年度、依規定時程出貨、穩定不易更動供應商，公司已是高進入門檻內的一員，具有競爭優勢，有助未來營運持續升溫，因此正積極擴增產能，搶攻市場商機，對營運展望持樂觀態度。

除國防市場外，全訊亦拓展商用市場，包括無線區域網路與安全監控系統，由於5G通訊快速起飛，已針對5G小型基地台投入毫米波（mmWave）功率放大器研發與生產，除國內市場外，同時擴大海外市場布局。

全訊今年3月營收達8,794萬元，月增8.4%、年增123.6%，累計第1季營收2.38億元，年增68.2%，單季營收創歷史同期新高。

營收 砷化鎵 5G

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